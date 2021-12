Russia-Turchia: Putin a Erdogan, molto è stato fatto di recente per sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà associate alla pandemia di coronavirus, molto è stato fatto di recente per sviluppare le relazioni bilaterali tra Mosca ed Ankara, principalmente nei settori del commercio e dell'economia, ed in quelli energetico e tecnico-militare. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel messaggio di auguri per un felice anno nuovo inviato all'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, come riportato dal Cremlino in una nota. (Rum)