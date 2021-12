Covid: Lorefice (M5s), odg per tamponi calmierati anche per minori di 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ordine del giorno alla legge di Bilancio "a mia prima firma, vogliamo impegnare il governo ad applicare i prezzi calmierati dei tamponi antigenici rapidi anche ai bambini di età inferiore ai 12 anni, eliminando la disparità di trattamento tra i minori di anni 12 e i ragazzi compresi nella fascia di età 12-18 anni per cui invece valgono le tariffe sancite dal protocollo d’intesa tra il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il ministro della Salute e le strutture sanitarie private". Lo dichiara in una nota Marialucia Lorefice, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Affari sociali della Camera. "Non bisogna dimenticare - continua la parlamentare in una nota - che i bambini al di sotto dei 12 anni, pur esentati dalla certificazione verde Covid-19, si trovano spesso ad effettuare tamponi antigenici rapidi in quanto, ad esempio, contatti stretti di familiari o di compagni di scuola contagiati, le cui spese gravano sulle famiglie". L'esponente pentastellata conclude: "Si tratta di una misura di equità che agevolerebbe le famiglie alleggerendo la spesa per i test antigenici che, soprattutto nei nuclei familiari numerosi, in questi mesi ha un forte impatto sui bilanci familiari dato l’aumento dei contagi e quindi, di conseguenza, dei contatti con i positivi". (Com)