Scuola: Casa (M5s), via libera a odg per prolungamento organico Covid

- Il governo ha accolto "con parere favorevole l'ordine del giorno a mia prima firma per prolungare ulteriormente i contratti del personale scolastico Covid 19. Con l'aumento dei contagi è vitale impiegare fino al termine delle attività didattiche tutto l'organico già in servizio per sdoppiare le classi, garantire il distanziamento, igienizzare e sanificare gli ambienti". Lo sottolinea Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. "Due anni di ricorso obbligato alla didattica a distanza hanno lasciato enormi danni psicologici e formativi a un'intera generazione di ragazze e ragazzi, oggi più che mai dobbiamo garantire la regolarità didattica e le lezioni in presenza - spiega la parlamentare in una nota -. Nel primo provvedimento utile andranno individuate le risorse necessarie. Mettiamo in sicurezza la scuola fino a fine anno". (Com)