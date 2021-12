Imprese: Fideuram, al via con Talent garden la seconda edizione del master “digital restart”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa la prima edizione di “Digital restart”, il master voluto da Fideuram Intesa Sanpaolo private banking e realizzato da Talent Garden innovation school destinato ai lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito aziendale. A questa prima edizione del programma di reskilling digitale hanno partecipato 25 persone su oltre 600 candidature. “Siamo lieti di continuare questo percorso innovativo insieme a Talent Garden. L’iniziativa Digital Restart – spiega Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo private banking - nasce da un lavoro di ascolto delle aziende per capire le loro necessità. Questo master è pertanto disegnato sulle loro richieste, con un focus sull’analisi dei dati, materia richiesta trasversalmente in tutti i settori. Grazie alle 75 borse di studio totali, messe in palio da Fideuram, abbiamo pensato di offrire a persone che hanno perso l’impiego, in particolare durante la crisi occupazionale innescata dalla pandemia, un percorso formativo d’eccellenza in grado di generare nuove competenze grazie alle quali i partecipanti potranno tornare ad essere competitivi sul mercato del lavoro”. La seconda edizione del Master prenderà il via il prossimo 7 marzo e terminerà il 1° giugno 2022. Anche questa edizione sarà strutturata in 4 giorni di formazione a settimana con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno presso il Campus di Talent Garden Milano Calabiana. Continua dunque l’impegno di Fideuram, divisione private del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha messo in palio – anche per questa edizione – 25 borse di studio a copertura totale dei costi per la partecipazione al programma. (segue) (Com)