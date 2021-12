Imprese: Fideuram, al via con Talent garden la seconda edizione del master “digital restart” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le 13 settimane del percorso di studi verranno sviluppate sia skill tecniche legate al mondo della data analysis (raccolta, analisi, elaborazione e manipolazione di dati, utilizzo di dashboard e data visualization, data driven management) sia skill più trasversali (personal branding, team working e abilità di ricevere e dare feedback). Il percorso prevede anche attività di Career Boost pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one to one con le aziende e workshop tenuti da esperti di Career Management. “alla sua prima edizione 'Digital restart' si è rivelato un enorme successo raccogliendo l’interesse di moltissimi professionisti, momentaneamente ai margini del mondo del lavoro – spiega Davide Dattoli, founder e presidente di Talent Garden - sempre più consapevoli del ruolo fondamentale che il digital e i dati giocano per permettere alla propria carriera di ripartire. La nostra mission è da sempre quella di avere un impatto reale e tangibile nella vita delle persone e delle aziende con cui lavoriamo e il progetto costruito con Fideuram Intesa Sanpaolo private banking è per noi un’opportunità per dare il nostro contributo per costruire una società sempre più inclusiva e sostenibile”. Al Master si accede tramite una selezione basata su competenze tecniche e trasversali. Non sono necessari specifici titoli di studio, ma sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell’utilizzo del PC e livello B1 in inglese. (Com)