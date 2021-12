Piemonte: Rossi-Valle (Pd), liste attesa già troppo lunghe non si chieda agli ospedalieri di supplire carenze campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L’allarme del sindacato Anaao Assomed è serio e non va assolutamente sottovalutato. Uno dei rischi maggiori che corriamo in pandemia è quello di tralasciare tutte le altre patologie diverse dal Covid. Ma, nonostante gli allarmi dal mondo medico, continuiamo a sacrificare liste di attesa, sempre più lunghe, e attività ordinarie. Spostare parte del personale ospedaliero per aumentare la capacità vaccinale metterà ulteriormente in ginocchio il servizio sanitario. L'allarme è stato lanciato in una nota stampa dal vicepresidente della commissione sanità Domenico Rossi (Pd) e dal Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle. (segue) (Rpi)