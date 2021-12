Sardegna: da Ats ipotesi chiusura scuole e lezioni in Dad fino al 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole chiuse e didattica a distanza nelle scuole del Cagliaritano fino al prossimo 30 gennaio. E' l'ipotesi che in queste ore si fa sempre più insistente dopo la diffusione di alcuni documenti facenti parte di una corrispondenza fra Ats, Prefettura di Cagliari, Ufficio scolastico regionale, ministero dell'Istruzione e assessorato regionale alla Sanità. Lo scorso 27 dicembre, Antonio Frailis, direttore della struttura complessa di Igiene pubblica del sud Sardegna, ha preso carta e penna e ha scritto alla prefettura, all'assessorato e all'ufficio scolastico regionale evidenziando come i contagi da Covid stiano crescendo tra i ragazzi tra i quali la copertura vaccinale è più bassa e come a Capoterra, Fluminimaggiore e Villaputzu sia stato necessario sospendere le lezioni. Inoltre, ha scritto ancora Frailis, non si conoscono i reali effetti della diffusione della variante Omicron e in queste condizioni sarebbe difficile garantire il tracciamento dei contatti degli eventuali studenti positivi. In soldoni, la richiesta del funzionario è quella di "valutare l'opportunità di disporre l'interruzione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per tutto il mese di gennaio 2022, anche al fine di poter garantire una più rapida attività di tracciamento". Nessuna decisione, finora, è stata presa. Saranno decisive, probabilmente, le prossime ore.(Rsc)