Legge Bilancio: Lollobrigida, Fd'I impegna governo per salvare Rocca Abbaziale Subiaco

- Grazie a un "mio ordine del giorno alla legge di Bilancio, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, il governo si è impegnato a valutare l'opportunità di garantire un intervento per il recupero e la valorizzazione della Rocca Abbaziale di Subiaco. Un intervento che sarebbe fondamentale in considerazione dell'elevata rilevanza del complesso monumentale in termini di attrattività turistica e considerato il suo eccezionale valore storico, religioso, culturale e architettonico, caratteristiche che ne fanno uno dei presidi fondamentali della tradizione medioevale". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "In queste ore, a causa di crolli - continua il parlamentare in una nota - l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Petrini ha denunciato il rischio di chiusura. La riqualificazione della struttura attrarrà nuovi turisti in quella parte di territorio del Lazio, nuove presenze che garantiranno ricadute positive in termini occupazionali, economici e sociali oltre a salvaguardare il palazzo Storico nel quale che tra le altre cose vide i natali di Lucrezia Borgia". (Com)