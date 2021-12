Legge Bilancio: Terzoni (M5s), ok a odg per chiarire estensione proroga 110 per cento anche a sisma bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un ordine del giorno "a mia prima firma, votato alla Camera in sede di approvazione della legge di Bilancio, abbiamo impegnato il governo a emanare tempestivamente, tramite l’Agenzia delle entrate, una circolare esplicativa volta a chiarire che le proroghe del superbonus 110 per cento approvate in Senato riguardano tutti gli interventi cosiddetti trainanti e dunque anche quelli finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici, il cosiddetto super sisma bonus". Lo segnala Patrizia Terzoni, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente. "Il chiarimento si rende necessario perché la norma non specifica nel dettaglio quali siano gli interventi trainanti prorogati e sarebbe una beffa se, dopo tanto impegno e tanta insistenza per ottenere la proroga - prosegue la parlamentare in una nota -, un dubbio interpretativo ne limitasse l’utilizzo da parte dei cittadini, peraltro proprio nella parte della nostra maxi agevolazione più strettamente legata alla sicurezza delle abitazioni". (Com)