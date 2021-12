Russia-Italia: Putin invia auguri a Mattarella e Draghi, apprezziamo le relazioni con Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia apprezza le relazioni con l'Italia, che hanno una ricca storia e si basano sui principi del rispetto reciproco, l'interazione tra i due Paesi procede nel solco del rafforzamento della sicurezza e della stabilità a livello regionale e globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di auguri per un felice anno nuovo rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, come riportato dal Cremlino in una nota. "Nel 2021, la comunità internazionale ha affrontato numerose sfide, la ricerca di risposte a molte di esse è stata facilitata dall'effettiva presidenza italiana del G20", si legge nel messaggio di auguri. Inoltre Putin ha anche osservato che sarebbe lieto di incontrare Draghi a Mosca nel 2022 per discutere approfonditamente di questioni di attualità nell'agenda bilaterale e delineare modalità di interazione costruttiva negli affari internazionali. (Rum)