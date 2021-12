Legge Bilancio: Capitanio (Lega), sì a odg per digitalizzazione patente guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si impegnerà "formalmente per la digitalizzazione della patente di guida. Una svolta di buonsenso che agevolerà milioni di automobilisti e farà risparmiare a tutti milioni di euro. In occasione del Bilancio di previsione è stato approvato un emendamento della Lega per favorire la migrazione dell'applicazione 'iPatente' verso la app 'Io' e da lì procedere alla dematerializzazione. La Cina lo ha già fatto, Usa, Germania e Svizzera ci stanno lavorando, lo prevede la normativa sull'identità digitale europea. Abbiamo l'occasione di precorrere i tempi, spero in una convinta accelerazione". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai, primo firmatario dell'odg sulla digitalizzazione della patente di guida approvato oggi alla Camera. (Com)