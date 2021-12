Francia: Covid, nei raduni politici si potrà richiedere il green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli organizzatori di raduni politici potranno richiedere ai partecipanti il green pass adottato nell'ambito della crisi del coronavirus. È quanto deciso dalla Commissione legislativa dell'Assemblea nazionale francese, che hanno approvato un emendamento del repubblicano Guillaume Larrivé. Il ministro della Salute Olivier Veran si era detto "favorevole" alla misure. Al momento, però, i raduni politici sono esenti dai limiti applicati al numero di partecipanti. Il primo ministro Jean Castex ha recentemente annunciato che le nuove restrizioni per gli eventi pubblici prevedono un massimo di 2mila persone per i luoghi chiusi e 5 mila all'aperto, ma il Consiglio Costituzionale francese ha esentato gli incontri politici da queste misure. La misura approvata questa notta si riferisce soprattutto ai meeting che si terranno durante la campagna elettorale delle prossime elezioni presidenziali francesi. Alcuni partiti come la République en marche e i socialisti nei giorni scorsi hanno già annunciato che applicheranno dei limiti al numero di partecipanti, mentre altri come La République en marche e la France Insoumise si sono mostrati reticenti. (Frp)