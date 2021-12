Trasporti: "El Pais", governo congela il progetto di reintroduzione dei pedaggi autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impopolarità della proposta di reintrodurre i pedaggi autostradali e la mancanza di consenso politico, non solo con l'opposizione ma anche tra le file dei partner di governo (Unidas Podemos e i nazionalisti baschi e catalani) ha portato la ministra dei Trasporti spagnola, Raquel Sanchez, a rinviare la presentazione del progetto che non vedrà la luce fino alla prossima legislatura. Lo riferiscono fonti dell'esecutivo di Madrid consultata dal quotidiano "El Pais". Il calendario, tuttavia, lavora contro questo rinvio perché secondo il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr) inviato dal governo di Pedro Sanchez a Bruxelles il nuovo modello dovrebbe essere progettato prima del 30 giugno 2022 in modo che possa essere approvato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) prima del 31 dicembre 2023. L'attuale legislatura termina a novembre dello stesso anno, quindi non è escluso che il progetto rimanga in sospeso fino a quando non si insedierà il nuovo governo. Secondo "El Pais", è "difficile immaginare che una misura che genera così tante polemiche venga approvata alla vigilia della campagna elettorale". (segue) (Spm)