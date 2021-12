Trasporti: "El Pais", governo congela il progetto di reintroduzione dei pedaggi autostradali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di uno sciopero delle associazioni di autotrasportatori alla vigilia di Natale una delle cui richieste era che fossero esentati da questo pagamento, ha contribuito a far sì che il ministero dei Trasporti tenesse momentaneamente il piano pedaggi in un cassetto. I camionisti spagnoli hanno in diverse occasioni lamentato il fatto di dover pagare il pedaggio quando viaggiano in molti paesi dell'Ue, mentre i loro colleghi europei guidano gratuitamente sulle autostrade spagnole e quindi non contribuiscono alla loro manutenzione. Per il momento, l'esecutivo si è limitato a dichiarare che si sta lavorando a un modello di pagamento per uso per aiutare a compensare il deficit di manutenzione della rete statale di autostrade e superstrade. Gli argomenti per difendere questa proposta sono che la percentuale di pagamento per la rete ad alta velocità in Spagna è molto inferiore alla media europea. L'altra giustificazione è ambientale poiché, secondo il governo, il trasporto su strada è responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra, quindi il criterio "chi inquina paga" dovrebbe essere applicato. (Spm)