Francia: Istituto Pasteur, ridurre contatti sociali per diminuire ricoveri per Covid

- In Francia gli ospedali dovrebbero resistere all'afflusso di pazienti positivi alla variante Omicron del coronavirus se i francesi ridurranno i contatti del 20 per cento. È quanto affermano i ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi nel loro ultimo rapporto riportato dal quotidiano "Le Figaro". Il picco di ricoveri potrebbe raggiungere quota 2.700 al giorno "senza un aggiustamento dei comportamenti", si legge nella nota. Se ci fosse una riduzione dei contatti compresa tra il 10 e il 20 per cento il picco scenderebbe del 28 per cento, a 1.900 ricoveri, e del 48 per cento, a 1.400 ricoveri. Tuttavia, i ricercatori sottolineano all'inizio del rapporto che questi studi sono fatti "sulla base di dati incompleti e di ipotesi incerte". (Frp)