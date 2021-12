Repubblica Ceca: governo approva nove misure per mitigare aumento prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato una serie di nuove misure per aiutare a mitigare l'aumento dei prezzi dell'energia. Come riferisce l’emittente radiofonica “Radio Prague”, fra queste misure è incluso un aumento dell'indennità statale per l'alloggio, che è in fase di preparazione tramite un emendamento alla legge sul sostegno sociale statale. Il primo ministro Petr Fiala ha dichiarato ieri sera che l'intenzione del governo è fornire un sostegno mirato alle persone più colpite nella società. Lo Stato aiuterà anche le famiglie colpite su base una tantum con il pagamento degli arretrati o assisterà nella copertura di altre spese necessarie che le famiglie ceche non sono in grado di assolvere a causa del pagamento degli oneri legati alle forniture energetiche. Il governo ha anche approvato un'estensione del programma di credito agli investimenti per aiutare gli imprenditori colpiti. (Vap)