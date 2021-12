Sardegna: Mura (Pd), su Air Italy governo inerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) ha definito inaccettabile "l'inerzia e il palese disinteresse dimostrato finora dal Governo per i 1.300 lavoratori di Air Italy che stanno per essere licenziati". "E' anche incomprensibile che la crisi della compagnia, a differenza di altre e nonostante ripetuti appelli, sia stata trascurata in modo quasi deliberato, lasciando che si arrivasse a una situazione estrema di non ritorno. Ho più volte denunciato il silenzio dei ministri competenti, a Giorgetti ho scritto ancora lo scorso giugno senza mai ricevere risposta. All'iniziativa diplomatica, che pure avevo auspicato, del ministro Di Maio sulla proprietà qatarina, a questo punto deve aggiungersi un atto autorevole del presidente Draghi", ha affermato Mura, facendo seguito all'appello di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, che chiedono che "il governo fermi l'invio delle lettere di licenziamento" dei lavoratori Air Italy. (Rsc)