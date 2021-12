Filippine: Duterte firma legge di bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha firmato oggi la legge di bilancio per l'anno fiscale 2022, che anticipa una spesa complessiva da parte dello Stato di 98,5 miliardi di dollari. "Il bilancio è stato pensato per alimentare iniziative incentrate sull'edificazione della resistenza nel contesto della pandemia, sostenere il percorso verso la ripresa, e proseguire lo sviluppo infrastrutturale", ha dichiarato il presidente durante la cerimonia della firma del documento presso il palazzo presidenziale Malacanang a Manila. L'importo complessivo del bilancio statale è superiore dell'11,5 per cento a quello del 2020; la legge di spesa è l'ultima firmata da Duterte prima della scadenza del suo mandato presidenziale, il prossimo giugno. (Fim)