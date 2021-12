Polonia: ospedale di Pszczyna ricorre contro sanzioni per morte donna incinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale distrettuale di Pszczyna, in Polonia, farà ricorso contro la sanzione inflitta dal Fondo sanitario nazionale imposta dopo la scoperta di irregolarità legate alla morte di una donna 30enne incinta. La vicenda, venuta alla ribalta nei mesi scorsi, ha riacceso le luci sulla controversa legge sull’aborto in vigore in Polonia. La donna si trovava all’ospedale di Pszczyna alla 22ma settimana di gravidanza lo scorso settembre: in quell’occasione le sue acque si sono rotte prima del tempo, mentre al feto erano già state diagnosticate delle malformazioni. La donna è morta a causa di uno shock settico, ma secondo i suoi familiari la responsabilità sarebbe dei medici della struttura ospedaliera che avrebbero ritardato troppo a lungo l'interruzione della gravidanza, causando di fatto la morte della 30enne. Lo scorso primo dicembre il presidente del Fondo sanitario nazionale, Filip Nowak, ha reso noto che dall'ispezione effettuata presso l'ospedale della contea di Pszczyna sono emerse numerose irregolarità nell'organizzazione, nelle modalità di attuazione e nella qualità dei servizi forniti al paziente, pertanto l'ospedale è stato multato di quasi 650 mila zloty (circa 141 mila euro). (segue) (Vap)