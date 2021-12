Polonia: ospedale di Pszczyna ricorre contro sanzioni per morte donna incinta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato, tuttavia, l'ospedale ha ricordato di avere il diritto di sollevare le proprie obiezioni entro 14 giorni dal ricevimento della dichiarazione post-ispezione. "Pertanto, il 15 dicembre, l'ospedale ha fornito al Fondo sanitario una risposta. E secondo la procedura, ha la possibilità di impugnare la sentenza in tribunale e adotterà tali misure. Ci teniamo a sottolineare che siamo estremamente dispiaciuti per la morte del paziente e che stiamo collaborando con tutte le autorità per risolvere ogni dubbio", si legge nel comunicato. (Vap)