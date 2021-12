Sardegna: Coldiretti, nel Cagliaritano nasce il distretto rurale Sant'Isidoro-Mario Fadda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata costituita la Fondazione di partecipazione del Distretto rurale Sant'Isidoro Mario Fadda che ricomprende i territori dei Comuni di Maracalagonis, Quartu Sant'Elena e Quartucciu, dove ha sede in località Sant'Isidoro. Prende così forma, formalmente, il distretto rurale che ha mosso i primi passi nell'agosto del 2021 e che ora dovrà attendere il riconoscimento dell'Assessorato regionale all'Agricoltura per unirsi ai tre distretti già esistenti: il rurale "Barbagia", l'agroalimentare "Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna" e il biodistretto "Sardegna bio". Il nuovo distretto nasce grazie al Comitato promotore che ieri ha firmato davanti al notaio Stefano Casti la nascita della Fondazione di partecipazione rappresentata dal presidente Giorgio Demurtas per la Federazione provinciale di Coldiretti Cagliari (capofila), Agrimercato Cagliari e Coldiretti Sardegna, i sindaci Francesca Fadda per il comune di Maracalagonis, Pietro Pisu per Quartucciu e Graziano Milia per Quartu Sant'Elena, mentre Nicola Ennas ha rappresentato l'Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo. (segue) (Rsc)