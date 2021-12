Sardegna: Coldiretti, nel Cagliaritano nasce il distretto rurale Sant'Isidoro-Mario Fadda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la costituzione è stato nominato anche il Consiglio direttivo provvisorio che vede presidente Giorgio Demurtas, vice Pietro Pisu e consiglieri Graziano Milia, Francesca Fadda, Nicola Ennas, Efisio Perra, Giuseppe Farci, Piero Sarritzu. "È una giornata importante per il territorio di Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Maracalagonis – afferma Giorgio Demurtas - il distretto è un ente snello, inclusivo e operativo che può dare tanto in termini di agricoltura, turismo e artigianato. Durante l'iter di animazione abbiamo riscontrato molto interesse e partecipazione attiva da parte degli operatori del territorio". Il neo presidente precisa che "a gennaio sarà convocata l'assemblea dove all'ordine del giorno ci sarà l'elezione del consiglio direttivo oggi nominato provvisoriamente per la costituzione. Il distretto Sant'Isidoro Mario Fadda continuerà ad essere infatti inclusivo come dimostra la scelta della Fondazione di partecipazione". (Rsc)