Capodanno: Coldiretti/Ixè, spesa cenone sale a 99 euro a famiglia (2)

- Sono invece oltre 200 mila gli ospiti a tavola per Capodanno negli agriturismi italiani, spinti dalla voglia di festeggiare fuori casa senza rinunciare alla maggiore sicurezza garantita delle strutture di campagna, con dimensioni più contenute e un minor numero di posti a tavola che riducono il rischio di assembramenti e contagi, secondo le indicazioni di Terranostra che stima a causa delle disdette superiori al 25 per cento numeri comunque inferiori a prima della pandemia. Assieme alla ricerca di sicurezza e al boom delle vacanze di prossimità nei piccoli borghi a far scegliere l'agriturismo è soprattutto la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo anche grazie - continua la nota - alla professionalità i cuochi contadini di Campagna amica che cucinano i prodotti agricoli da loro stessi coltivati recuperando le antiche ricette del passato. Sulle tavole a prevalere ovunque è la tradizione regionale made in Italy con il 95 per cento dei commensali nelle case e fuori che sceglie prodotti nazionali per la qualità ma anche per sostenere l'economia ed il lavoro per aiutare il Paese a superare le difficoltà generate dalla pandemia. Tra i prodotti, lo spumante - osserva la Coldiretti - si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci (84 per cento), che fanno saltare ben 85 milioni di tappi durante le feste di fine anno, sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'80 per cento dei menu forse perché sono chiamate a portar fortuna, così come l'uva, scelta dal 64 per cento. Sulle tavole delle feste insieme ai primi piatti è forte anche il consumo di carne di manzo o di agnello e di pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie e seppie con il 64 per cento degli italiani che assaggia il salmone arrivato dall'estero, appena il 12 per cento si permette le ostriche e il 10 per cento il caviale, spesso però di produzione nazionale che viene anche esportata. (segue) (Com)