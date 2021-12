Capodanno: Coldiretti/Ixè, spesa cenone sale a 99 euro a famiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i dolci il panettone presente nel 77 per cento delle tavole batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 69 per cento, ma entrambi consumati spesso in abbinamento a dolci locali che vengono fatti in casa in quasi la metà delle famiglie (47 per cento). Da segnalare anche la riscossa di cotechino e zampone presenti sul 71 per cento delle tavole. Si stima che siano serviti - conclude la Coldiretti - circa 6 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi. Durante le festività di fine anno vengono fatti sparire dalle tavole circa il 90 per cento del totale della produzione nazionale che è in gran parte certificata come Cotechino e Zampone di Modena Igp, riconoscibili dal caratteristico logo a cerchi concentrici gialli e blu con stelline dell'Unione Europea, ma si rileva anche una apprezzabile presenza di cotechini e zamponi artigianali, anche acquistati direttamente dai contadini nelle fattorie e nei mercati degli agricoltori di Campagna amica. (Com)