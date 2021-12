Spagna: riforma del lavoro entrerà in vigore da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del lavoro concordata tra il governo spagnolo e le parti sociali è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) ed entrerà in vigore da domani. Tuttavia, il nuovo quadro di contrattazioni stabilito nel regolamento entrerà in vigore tra tre mesi, pertanto le aziende avranno tempo sino al 30 marzo per adottarlo. Tra i principali obiettivi della riforma spiccano la volontà di porre fine al lavoro a tempo determinato, dare maggiore potere alla contrattazione collettiva ed incorporare nella legislazione ordinaria la regolamentazione della cassa integrazione straordinaria (Erte) che sostituirà il modello utilizzato durante la pandemia del coronavirus per evitare il maggior numero possibile di licenziamenti. L'Erte potrà essere utilizzato solo per occasionali aumenti imprevedibili della produzione o fluttuazioni della domanda, per un periodo massimo di sei mesi, che può essere esteso a dodici mesi se il contratto collettivo settoriale lo stabilisce. Il mancato rispetto delle norme che regolano il lavoro a tempo determinato porterà a considerare il lavoratore a tempo indeterminato e le sanzioni per l'uso fraudolento dei contratti saranno da un massimo di 8 mila euro a 10 mila euro per singolo lavoratore. (Spm)