India: Covid, 13.154 casi, dato più alto da sette settimane, a Delhi Omicron al 46 per cento (2)

- Il dipartimento di Nuova Delhi dell’Autorità per la gestione dei disastri (Ddma) ha emesso l’allerta “gialla”, che prevede una serie di restrizioni, alcune delle quali, come il coprifuoco notturno, già in vigore da quando è stato superato il tasso di positività dello 0,5 per cento. Con il nuovo provvedimento, nella capitale sono state chiuse scuole, sale cinematografiche e auditorium, palestre e complessi sportivi, terme, sale per banchetti. I negozi nei centri commerciali possono aprire, a turno, dalle 10 alle 20. I ristoranti e i bar possono operare a metà della capacità. I mezzi pubblici viaggiano col 50 per cento di passeggeri trasportabili. Non sono consentiti raduni politici, religiosi o di altra natura; i matrimoni possono essere officiati in casa o in tribunale con un massimo di 20 partecipanti. Restrizioni simili sono state imposte anche nel Maharashtra. Nuove misure restrittive – principalmente il coprifuoco notturno, la riduzione dei passeggeri sui trasporti pubblici e la limitazione dei raduni – sono state introdotte o annunciate anche in altri Stati e Territori, come il Karnataka, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, il Gujarat, il Madhya Pradesh, il Tamil Nadu, il Bengala occidentale, il Jammu e Kashmir, Goa. (segue) (Inn)