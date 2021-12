Francia: governo valuta sanzione pecuniaria per aziende che non rispettano telelavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese vuole poter sanzionare per una somma massima di mille euro per dipendente le aziende che non rispettano l'attuazione del telelavoro. È quanto affermato oggi dalla ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, all’emittente televisiva “Lci”. “Il governo vuole poter adottare una sanzione amministrativa sino a mille euro per dipendente, con un limite massimo di 50 mila euro, le aziende che non rispettano il telelavoro per combattere l'epidemia di Covid-19,” ha annunciato la ministra. (Frp)