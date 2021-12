Bosnia: esponente serbo Dodik, Repubblica Sprska punta a riassumere "competenze rubate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska non sta prendendo niente dalla Bosnia Erzegovina o dalla Federazione musulmano croata con i suoi sforzi per riassumere le "competenze rubate". Lo ha affermato l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, annunciando celebrazioni "potenti" in occasione del 30mo anniversario della nascita della Repubblica Srpska il 9 gennaio 2022. Secondo Dodik, le azioni illegali sono quelle fatte "con la violenza" dall'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia. Parlando all'emittente "Rtrs", Dodik ha inoltre annunciato che la Repubblica Sprska formerà a gennaio il proprio Consiglio giudiziario e la propria Procura. L'esponente serbo è poi tornato sulle sue dichiarazioni in favore della creazione di una terza entità, quella croata, nella Bosnia Erzegovina sottolineando che il Paese non può funzionare senza essere una tale federazione "tripartita". "Ora stiamo entrando in una nuova fase. In questa nuova fase, una Repubblica Sprska forte si dimostrerà in grado di gestire i diritti costituzionali conferiti dalla Costituzione della Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Dodik. (Seb)