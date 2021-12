Russia: ministro Finanze, disconnessione da Swift possibile ma sarebbe problema per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disconnessione della Russia dal sistema delle Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (Swift) è possibile, ma ciò causerebbe dei problemi anche ad altri Paesi. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, rispondendo alle indiscrezioni comparse nelle ultime settimane su diversi media occidentali su questa possibile misura sanzionatoria da intraprendere contro la Russia a causa della situazione molto tesa nell'Ucraina orientale. Swift è un sistema interbancario internazionale per il trasferimento di informazioni e l'effettuazione di pagamenti, a cui sono collegate più di 11 mila delle più grandi organizzazioni in quasi tutti i Paesi del mondo. (Rum)