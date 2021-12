Energia: Capone su caro bollette, rischio blocco ripresa economica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Per Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, "il caro bollette rischia di paralizzare la ripresa economica del Paese. Gli aumenti dei prezzi energetici, oltre a incidere pesantemente sul reddito di ogni famiglia italiana - si legge in una nota -, potrebbero produrre disastri anche sulla produzione industriale. Inoltre, l'assenza in finanziaria di qualsiasi intervento a sostegno delle imprese energivore del settore della metalmeccanica pesante e della ceramica mette a rischio, a causa dell'impatto del costo dell'energia, la produzione di beni strategici che non hanno competitività sul mercato". Il leader sindacale si aggiunge: "Lo scenario prevedibile è quello di perdere quote di mercato e di un nuovo e massiccio ricorso alla Cassa integrazione, in un momento di generale ripresa delle attività produttive. In tal senso, chiediamo al governo di aprire immediatamente un tavolo di confronto per capire come intervenire". (Com)