© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le scuole “sono state stanziate risorse importanti e siamo convinti di rispettare la ripresa delle lezioni al 10 gennaio attraverso il monitoraggio e lo screening". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite su Rtl 102.5 alla trasmissione “Non stop news”. “Affrontiamo questo momento di chiusura per accelerare sulla vaccinazione under 12, i dati sono positivi”, ha aggiunto. (Rin)