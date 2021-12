Spagna: tasso d'inflazione al 6,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Spagna è aumentato dell'1,3 per cento rispetto al mese precedente crescendo su base annua al 6,7 per cento, il suo livello più alto in 29 anni a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità e, in misura minore, dei prezzi degli alimenti. È quanto emerge dai dati provvisori dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) spagnolo in attesa della pubblicazione di quelli definitivi prevista per il 14 gennaio prossimo. Su base mensile, l'Ipc ha incatenato il suo quinto rialzo consecutivo aumentando dell'1,3 per cento a dicembre, il secondo più alto in due anni dopo quello dello scorso ottobre (+1,8 per cento).(Spm)