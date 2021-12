Egitto: il ministero dell'Interno alza il livello di sicurezza in vista del Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mahmoud Tawfiq, ministro dell'Interno dell’Egitto, ha tenuto una riunione con un certo numero di assistenti e vertici della sicurezza presso la sede del dicastero per discutere la strategia di lavoro relativa alla sicurezza in coincidenza con l'inizio delle feste di Capodanno. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", affermando che nel corso dell'incontro il ministro ha sottolineato l'importanza di adottare la massima cautela e vigilanza, raddoppiando gli sforzi compiuti, attivando tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza di importanti e vitali strutture, luoghi di culto e strutture turistiche, e attivando procedure di rafforzamento dei controlli sulle strade. (Cae)