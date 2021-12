Tunisia: presidente Saied, il primo gennaio sarà lanciata piattaforma elettronica per consultazione popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha presieduto ieri a Palazzo Cartagine un incontro dedicato allo "stato di avanzamento dei preparativi in corso per il lancio della piattaforma elettronica relativa alla consultazione popolare", ordinando di avviarla nella data fissata, ovvero il primo gennaio 2022. Lo ha riferito la presidenza tunisina in un comunicato, secondo cui all'incontro hanno partecipato il primo ministro, Najla Bouden, il ministro degli Affari sociali, Malek Ezzahi, il ministro dell'Istruzione, Fathi Sellaouti, il ministro della Gioventù e dello Sport, Kamel Deguiche, e il ministro delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Naji. Il presidente della Repubblica ha ascoltato una presentazione sui vari aspetti tecnici di questa piattaforma elettronica, sui suoi meccanismi di funzionamento e sulle modalità di partecipazione. (Tut)