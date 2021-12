Serbia: ministra Energia Mihajlovic, nessun accordo vincolante con Rio Tinto per miniera di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcun accordo tra lo Stato serbo e la società anglo australiana Rio Tinto ma solo un memorandum non vincolante firmato nel 2017. E' quanto precisato dalla ministra dell'Energia serba, Zorana Mihajlović, parlando all'emittente "Tv Insider". "Non c'è alcun diritto di sfruttare il litio", ha sottolineato la ministra, osservando che al momento ci sono solo studi in corso sulle riserve presenti nella valle del fiume Jadar, nella Serbia occidentale, in quanto il litio è un minerale molto prezioso. Secondo Mihajlovic, tutto quello che le aziende hanno investito al momento rientra nei loro rischi di impresa e il governo di Belgrado non prenderà decisioni vincolanti sul progetto delle esplorazioni di litio nella valle dello Jadar fino a quanto non sarà pronta la valutazione dell'impatto ambientale. Secondo quanto dichiarato il 27 dicembre dal presidente serbo Aleksandar Vucic, in ogni caso, il progetto per la creazione di una miniera di litio nella valle del fiume Jadar non sarà ritirato. Vucic ha sottolineato che il progetto rimane in piedi nonostante le richieste dell'opposizione. L'esponente dell'opposizione serba, Nebojsa Zelenovic, ha comunicato al governo la scadenza del 7 gennaio quale termine per "cancellare" il progetto nella valle dello Jadar. Le associazioni ambientaliste contrarie al progetto, dopo le frasi di Vucic, hanno annunciato che le proteste andranno avanti fino al ritiro completo dell'investimento. Vucic e la compagnia Rio Tinto, secondo il leader dei manifestanti Aleksandar Jovanovic, "sono la stessa società" e le proteste andranno avanti fino a che il progetto non sarà annullato. (segue) (Seb)