Serbia: ministra Energia Mihajlovic, nessun accordo vincolante con Rio Tinto per miniera di litio (2)

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi da Savo Manojlovic, rappresentante dell'organizzazione Kreni-Promeni (Vai-cambia), le proteste in Serbia proseguiranno "fino al ritiro della legge sull'esproprio". Nelle scorse settimane i manifestanti hanno protestato contro le modifiche approvate dal Parlamento, e non ancora firmate dal presidente della Repubblica, alla legge sulle condizioni che consentono l'esproprio ai cittadini da parte dello Stato e alla legge sul referendum che elimina la necessità di un quorum per rendere valido l'esito del quesito referendario. Manojlovic ha detto a proposito della nuova legge sul referendum che Kreni-Promeni chiede "l'abolizione del punto sette", che introduce una tassa sulla firma per presentare un'iniziativa popolare da parte dei cittadini. Nel contesto sociale in Serbia, ha osservato Manojlovic, questo significa "abolire la sovranità dei cittadini". Le due leggi vengono collegate dai manifestanti all'investimento progettato dal gruppo minerario Rio Tinto nella valle di Jadar. L'investimento viene criticato per i problemi ambientali che potrebbe comportare. La premier serba Ana Brnabic ha dichiarato di ritenere che il governo serbo "non abbia comunicato bene" ciò che sta facendo in termini di ambiente, ma "ci sta lavorando". In un intervento per l'emittente "Tv Pink", la premier ha chiesto "pace e tolleranza" riguardo alle proteste ambientali, invitando coloro che intendono effettuare dei blocchi stradali a tenere in considerazione le persone con bambini e a lasciare passare le donne incinte. (segue) (Seb)