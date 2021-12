Serbia: ministra Energia Mihajlovic, nessun accordo vincolante con Rio Tinto per miniera di litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Serbia hanno organizzato nelle scorse settimane delle proteste contro gli emendamenti alla legge sull'esproprio approvati dal Parlamento venerdì 26 novembre. Le proteste sono state indirizzate in particolare contro il gruppo minerario Rio Tinto e l'eventualità di un esproprio forzato di terreni per procedere agli scavi nella valle di Jadar, dove sono presenti dei giacimenti di jadarite, minerale contenente un'elevata quantità di litio. I manifestanti hanno anche bloccato il traffico in alcuni tratti autostradali e arterie stradali. La legge con i nuovi emendamenti consentirebbe, secondo le voci critiche, il sequestro forzato delle proprietà delle persone che potrebbero ostacolare i progetti del governo. Gli oppositori hanno affermato che è inammissibile per il governo avere un diritto discrezionale nel dichiarare "in modo non trasparente" alcuni progetti di particolare importanza senza criteri precisi, rendendo così possibile l'esproprio. Secondo il governo, invece, i nuovi emendamenti definiscono in modo più preciso i casi di esproprio e accorciano i termini processuali. (segue) (Seb)