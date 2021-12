Serbia: ministra Energia Mihajlovic, nessun accordo vincolante con Rio Tinto per miniera di litio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcune forze politiche d'opposizione le modifiche approvate violano la Costituzione ed in particolare l'articolo 58, che al comma 2 prevede che "il diritto di proprietà può essere sottratto o limitato solo nell'interesse pubblico determinato in base alla legge, con un compenso che non può essere inferiore a quello di mercato". Secondo gli oppositori alle modifiche, inoltre, gli interessi di società straniere possono essere ora definiti dal governo come "interesse pubblico". Le proteste contro gli emendamenti alla legge sull'esproprio si incrociano con quelle contro i nuovi emendamenti alla legge sul referendum in Serbia. Questi ultimi emendamenti sono stati approvati il 25 novembre dal Parlamento. Anche quest'ultima approvazione legislativa viene associata al caso di Rio Tinto, perché era stata avanzata in precedenza l'ipotesi che l'investimento del gruppo minerario potesse essere sottoposto a referendum. (segue) (Seb)