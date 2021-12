Usa: Ghislaine Maxwell condannata per complicità nei crimini sessuali di Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghislaine Maxwell, imprenditrice inglese 60enne ed ex compagna di Jeffrey Epstein, è stata condannata da un tribunale di New York al termine di un processo di sole tre settimane per la sua complicità nelle attività di traffico sessuale che facevano capo al magnate morto suicida in carcere nell'agosto 2019 in circostanze poco chiare. Maxwell è stata accusata dai procuratori di aver manipolato decine di ragazze tra il 1994 e il 2004 e di averle poi "servite" a Epstein e ai suoi ospiti perché ne abusassero sessualmente. "Era parte del sistema dall'inizio", ha accusato la viceprocuratrice Lara Pomerantz, che ha rappresentato l'accusa durante la prima udienza del processo a carico di Maxwell. Quest'ultima avrebbe attratto ragazze giovanissime - incluse 14enni - con l'attrattiva di denaro e regali. "L'imputata e Epstein attiravano le loro vittime con la promessa di un futuro radioso, per poi abusarne sessualmente", ha affermato la procuratrice. L'avvocato di Maxwell, Bobbi Sternheim, ha sostenuto invece che la donna sia stata trasformata in un "capro espiatorio" nell'ambito di una vicenda dall'enorme eco mediatico. (Nys)