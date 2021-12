Usa: immigrazione, Biden si appella alla Corte Suprema contro politica "Remain in Mexico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha chiesto l'intervento della Corte Suprema nella battaglia giudiziaria per porre fine al "Migrant Protection Protocol" (Mpp), la politica introdotta dall'ex presidente Donald Trump per trattenere i richiedenti asilo nel territorio del Messico sino all'avvenuta verifica delle loro domande di asilo da parte delle autorità statunitensi. La politica, meglio nota come "Remain in Mexico", era stata adottata da Trump per arginare i flussi migratori dall'America Centrale; Biden ha tentato di porvi fine subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, scontrandosi però con l'opposizione di Stati Usa di confine come Texas e Missouri, che ritengono quello dell'amministrazione Trump un "approccio di buon senso" alle norme sull'asilo politico. Il fronte per i diritti dei migranti afferma invece che la politica in questione violi gli obblighi internazionali degli Stati Uniti a garantire asilo ai migranti in attesa dell'esame delle loro domande. All'inizio di questo mese tre giudici di nomina repubblicana della corte federale del Quinto circuito hanno respinto l'appello della Casa Bianca contro la politica "Remain in Mexico", esprimendosi a sostegno della sua validità e affermando che la sua sospensione ad opera della nuova amministrazione presidenziale sia stata impropria. (Nys)