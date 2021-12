Corea del Nord: rimesse transfughi in calo del 18 per cento a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse economiche dei transfughi nordcoreani verso le famiglie nel loro Paese d'origine sono calate del 18,2 per cento per effetto della chiusura dei confini decretata da Pyongyang in risposta alla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge da uno studio del Database Center for North Korean Human Rights e del North Korea Social Research, che hanno condotto un sondaggio di 407 transfughi nordcoreani che vivono in Corea del Sud. Il 20,9 per cento degli intervistati ha dichiarato d'aver inviato rimesse ai familiari in Corea del Nord, un calo del 5,7 per cento rispetto al 2020. Il totale delle rimesse ha raggiunto quest'anno l'importo stimato di 245,3 milioni di won (207mila dollari), in calo rispetto a 300 milioni di won lo scorso anno. I transfughi nordcoreani hanno inviato denaro ai loro familiari in media 1,51 volte dall'inizio dell'anno. (segue) (Git)