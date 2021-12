Usa: freddo record nel Nevada, governatore proclama stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa del Nevada, Steve Sisolak, ha proclamato lo stato di emergenza meteo in vista delle perturbazioni dei prossimi giorni, che comporteranno nevicate da record e l'inverno più freddo nella regione da almeno cinque anni a questa parte. La scorsa settimana una serie di tempeste invernali ha già accumulato oltre tre metri di neve in alcune aree della Sierra, e causato l'arresto del traffico su alcune arterie stradali; l'emergenza meteo interessa per ora il Nevada settentrionale, e in particolare il fronte orientale della Sierra. (Nys)