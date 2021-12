Corea del Nord: Partito discute bilancio per il prossimo anno fiscale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samjiyon si trova alle pendici del monte Paeduk, il più alto della Penisola coreana e luogo di nascita del padre del leader nordcoreano, Kim Jong-il. Lo sviluppo della città è stato uno dei progetti privilegiati del leader nordcoreano sin dalla sua ascesa al potere nel 2011. Il progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali per migliaia di persone, oltre a strutture pubbliche, servizi, reti di trasporto e un piano di riforestazione; la conclusione dei lavori era inizialmente programmata per il 2020, in concomitanza con il 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro; le sanzioni internazionali e la pandemia di coronavirus hanno però dilatato i tempi. Nel corso della visita, Kim ha elogiato i responsabili del progetto per la loro "lealtà, la loro volontà e i loro sforzi". (segue) (Git)