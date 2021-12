Indonesia: consentito lo sbarco dei 120 rifugiati rohingya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'imbarcazione aveva una falla, il motore danneggiato e rischiava il ribaltamento in caso di maltempo. "L'Unhcr è profondamente preoccupato per la sicurezza e la sopravvivenza delle persone a bordo", recitava una nota diffusa dall'agenzia il 28 dicembre. Oltre un milione di rohingya sono fuggiti dallo Stato birmano di Rakhine a partire dal 2017, a seguito di una vasta offensiva militare delle forze armate birmane. La maggior parte degli sfollati - oltre 600mila - ha trovato rifugio oltre il confine con il Bangladesh. (Fim)