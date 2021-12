Brasile: maltempo si sposta in Minas Gerais, 6 morti e 60 municipi in stato di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo bilancio, ancora provvisorio, delle forti inondazioni che hanno colpito lo stato di Bahia tra il 23 e il 26 dicembre è di almeno 21 morti e 358 feriti e 77 mila sfollati (di cui 34.163 persone rimaste senza casa). Secondo la Protezione civile di Bahia, finora, 470.000 persone sono state in qualche modo danneggiate dai nubifragi. Le inondazioni spinte dalle eccezionali piogge hanno portato 136 municipi, circa il 30 per cento dei comuni dello Stato, a dichiarare lo stato di emergenza. I sindaci di numerosi municipi hanno denunciato di aver perso tutte le scorte di medicine, vaccini, cibo e bevande, e per questo hanno chiesto aiuto esterno alla popolazione. L'Istituto dell'Ambiente e delle risorse idriche (Inema) ha certificato che nel mese di dicembre è caduta su Bahia la maggior quantità di pioggia degli ultimi 32 anni. (segue) (Brb)