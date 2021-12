Brasile: maltempo si sposta in Minas Gerais, 6 morti e 60 municipi in stato di emergenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il governo federale ha annunciato azioni congiunte e coordinate per offrire assistenza alle popolazioni. In concreto il presidente Jair Bolsonaro ha pubblicato un decreto esecutivo che stanzia 200 milioni di real (31,1 milioni di euro) in favore del ministero delle Infrastrutture perché possano essere utilizzati nel ripristino delle strade. Di questi, solo 80 milioni (12 milioni) sono destinati alla regione nord-orientale del paese dove si trova lo stato di Bahia. Il ministro dello Sviluppo regionale, Rogerio Marinho, ha detto che per Bahia saranno stanziati ulteriori 50 milioni di real (7,8 milioni di euro). Fondi che verranno usati prima di tutto per portare in salvo la popolazione sfollata e per comprare beni di prima necessità. In una seconda fase si lavorerà per il ripristino dei servizi essenziali, come l'approvvigionamento idrico ed elettrico, oltre alla rimozione dei detriti nelle città. "Il terzo momento, più lontano, è quello la ricostruzione delle strutture che sono state danneggiate", ha concluso Marinho. (Brb)