Uruguay: Covid, autorità confermano primi casi di contagio da variante Omicron

- Il ministero della Salute dell'Uruguay ha confermato i primi casi di contagio con la variante Omicron del nuovo coronavirus (Sars-Cov-2). In virtù di ciò il ministro Daniel Salinas, ha avvertito che le autorità si aspettano a partire dai prossimi giorni "un fortissimo aumento dei casi nonostante la vaccinazione". Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Al momento, il governo uruguaiano non ha ipotizzato cambiamenti in merito alle restrizioni imposte per contenere la pandemia. Le frontiere dell'Uruguay restano aperte ai turisti e non sono stati modificati i protocolli di quarantena e isolamento per i contatti positivi. Da inizio della pandemia i casi di contagio registrati nel paese sono stati 409.000, mentre le morti per patologia riconducibili al nuovo coronavirus sono state di 6.000.(Abu)