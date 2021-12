Afghanistan: Rina Amiri nominata inviata speciale Usa per diritti donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha nominato la diplomatica Rina Amiri dell'inviata speciale degli Stati Uniti per i diritti delle donne e delle ragazze in Afghanistan. Lo riporta la stampa Usa, precisando che la rappresentante della diplomazia di Washington avrà il compito di sostenere la difesa diritti umani e le libertà fondamentali dopo la ripresa del potere da parte dei Talebani. "Noi vogliamo un Afghanistan pacifico, stabile e sicuro dove tutti gli afghani possono vivere e avere benefici in una situazione di inclusione politica, economica e sociale. L'inviata speciale Amiri lavorerà a stretto contatto con me per questo obiettivo", ha detto il segretario di Stato Blinken parlando di Amiri.(Nys)