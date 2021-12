Giappone: Covid, oltre 500 contagi giornalieri per la prima volta in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato 502 nuovi casi di Covid-19 nel Paese nelle 24 ore di ieri, 29 dicembre; il bilancio giornaliero dei contagi ha superato la soglia di 500 per la prima volta da due mesi a questa parte, alimentando l'apprensione in vista degli spostamenti interni per le festività del nuovo anno. Nella sola Tokyo sono stati confermati 76 casi, il bilancio peggiore dal 16 ottobre scorso; nella prefettura di Osaka i casi sono stati 61, ai massimi dall'11 dicembre. 11 casi nell'area di Osaka sono stati ricondotti alla nuova variante Omicron del coronavirus. Sino a ieri, 20 casi della nuova variante sono stati confermati nella prefettura di Okinawa, sei ad Aichi, cinque a Yamaguchi e due a Fukuoka. Il primo ministro Fumio Kishida ha riferito che il governo giapponese si sta preparando per lo "scenario peggiore", anche tramite l'anticipazione della somministrazione della terza dose di vaccino all'intera popolazione adulta del Paese. (segue) (Git)