- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dott. Carlo Comporti a componente della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione del dott. Carmine Di Noia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 21.30.(Com)